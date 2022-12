Ibrahimovic rivela: “Recupero? Miglioro ogni giorno”, poi le parole sul futuro

Direttamente dal ritiro di Dubai, dove oggi alle ore 15.00 (ora italiana) il Milan affronterà l’Arsenal nella Dubai Super Cup, Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni dei tanti giornalisti presenti.

Il fuoriclasse svedese ha toccato tanti temi, tra i quali il suo recupero dall’ultimo infortunio e la vittoria dello scudetto con il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni ripostate da Sportmediaset:

“Sto seguendo il mio protocollo di recupero e ogni giorno che passa miglioro. Al Milan manca Ibra e a Ibra manca la squadra. Essere in campo è tutta un’altra cosa: l’adrenalina, il pubblico, l’odore dell’erba, i duelli, sentirsi vivo dentro il campo… È questo che mi manca“.

Ibrahimovic Milan

“Quando ti fermi è impossibile trovare altrove tutte quelle sensazioni, che come ho detto tante volte sono anche difficili da spiegare. Quando mi sono operato però ho pensato che il rientro sarebbe stato ancora più soddisfacente e ancora più bello. Per il momento, quindi serve solo pazienza“.

“La sfida è fare sempre di più, io non sono mai soddisfatto. Ovviamente tutto è diverso rispetto a una volta. Dieci anni fa il mio ego era più grande di tutto, oggi con l’esperienza, con l’età e con la maturità le cose sono diverse. Quando sono tornato al Milan ero il più vecchio di tutti, non sono arrivato per apprendere, ma per dare. Per migliorare la squadra nel collettivo e nelle individualità“.