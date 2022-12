Il Milan recupera due giocatori: saranno con Pioli a Dubai

Non sono mancate sorprese durante la prima parte di questo mondiale in Qatar. Belgio e Danimarca, purtroppo, lo sono in negativo.

Per entrambe le nazionali le aspettative erano altissime: il Belgio per la qualità dei giocatori in rosa, la Danimarca per lo spumeggiante gioco mostrato lo scorso anno all’Europeo.

Per Kjaer e De Ketelaere il mondiale termina dunque qui, prematuramente. Come riportato dal Corriere dello Sport, i due giocatori ora godranno di qualche giorno di vacanza per poi rimettersi subito al lavoro con il Milan, in vista della ripresa del campionato.

De Ketelaere milan

I due raggiungeranno la squadra direttamente a Dubai, città dove il Milan disputerà due amichevoli dal grande fascino: il 13 dicembre i rossoneri affronteranno l’Arsenal (sfida visibile su Sky e DAZN), mentre il 16 dicembre ad attendere i ragazzi di Pioli ci sarà il Liverpool (sfida visibile solo su DAZN).

La squadra farà poi rientro il Italia il 20 dicembre. L’ultima amichevole è fissata per il 30 dicembre contro il PSV, in trasferta ad Eindhoven (sfida visibile su Sky e DAZN).