Situazione infortuni Milan, in tre vicino al rientro: le ultime

Manca poco menoi di un mese e poi sarà di nuovo campionato, ma non solo. Mister Pioli è a lavoro per preparare al meglio il ritorno in campo ed è in attesa dei vari giocatori impegnati con le rispettive nazionali al Mondiale, sia quelli eliminati che si stanno godendo gli ultimi giorni di relax e sia quelli che sono ancora in gioco.

Nel frattempo oggi pomeriggio è prevista un’amichevole contro il Lumezzane, prima in classifica in Serie D nel Girone B, ottima per testare la condizioni di coloro che scenderanno in campo.

Inoltre, Pioli può sorridere, dato che arrivano buone notizie per quanto riguarda i vari Mike Maignan, Davide Calabria e Alexis Saelemaekers.

Milan: Saelemaekers, Maignan e Calabria vicini al rientro

Getty Images, Calabria, Milan, infortunio

Alexis Saelemaekers, Davide Calabria e Mike Maignan sono vicini al rientro, per la felicità di Stefano Pioli e di tutto l’ambiente rossonero.

Il Milan ha bisogno di tutti i suoi uomini alla ripresa, per cercare di agganciare il Napoli in vetta alla classifica di Serie A e per cercare di prosegurie il suo cammino in Champions League.

Saelemaekers, fuori da inizio ottobre per il problema al ginocchio, è tornato ad allenarsi in gruppo e dunque è di fatto recuperato. Anche Mike Maignan e Davide Calabria, quest’ultimo nei giorni scorsi ha lavorato a parte insieme al belga, sono vicini al rientro. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.