Infortuni Milan, prosegue il piano di recupero: Pioli può sorridere

Dopo alcuni giorni di vacanze, il Milan di Stefano Pioli è tornato ad allenarsi a Milanello. Nel mirino c’è il match del 4 gennaio contro la Salernitana. A Carnago mancano solo i calciatori impegnati ai Mondiali. Le attenzioni in questi giorni sono puntate soprattutto sui giocatori in fase di recupero. Quei giocatori che non hanno potuto dare una mano alla squadra nella prima fase della stagione

Ibrahimovic Milan infortuni rientro

Il rientro di Zlatan, la situazione degli infortunati

Per Mike Maignan, Davide Calabria e Alexis Saelemaekers è ormai davvero solo questione di giorni. Esserci alla ripresa è un obiettivo concreto. Il loro rientro in gruppo non è mai stato così vicino. Voleranno a Dubai, dove la squadra sarà chiamata a giocare in amichevole contro Arsenal e Liverpool. Anche Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milanello, dove ha iniziato il percorso di riabilitazione.

Dalle parti di Milanello, dove è tornato a lavorare lo svedese, non c’è alcuna fretta. Il vero grande obiettivo del giocatore è quello di farsi trovare pronto per la Champions League. Serviranno ancora degli step per tornare davvero a disposizione di Stefano Pioli.