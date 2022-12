Sei qui: Home » News » La Francia vola in semifinale, Giroud esulta: “Grande partita”, poi fissa l’obiettivo

La Francia vince 2-1 contro l’Inghilterra e vola in semifinale al Mondiale in Qatar.

Succede di tutto durante la partita: vantaggio Francia targato Tchouameni, pareggio degli inglesi con il gol di Kane su rigore.

Protagonista della gara anche il solito Olivier Giroud, che segna la rete del 2-1. Brivido per i francesi con un altro calcio di rigore fischiato all’Inghilterra, ma Kane sbaglia dal dischetto.

Foto: Getty Francia Giroud Mondiale

La Francia accede alla semifinale, Giroud esulta: le parole

Al termine di Inghilterra-Francia, Olivier Giroud autore di un altro gol pesantissimo ai fini della qualificazione, ha parlato ai microfoni della RAI.

“Stasera è stato un grande match, conoscevamo il potenziale dei calciatori dell’Inghilterra e siamo riusciti a rispondere alle loro folate offensive. Sono fiero di questa squadra e spero di arrivare il più lontano possibile”.

In campo, anche Theo Hernandez apparso in difficoltà a contenere Saka. La Francia incontrerà in semifinale il Marocco che oggi ha eliminato il Portogallo.

Francia in semifinale, l’avversaria sarà il Marocco

La Francia vola in semifinale e incontrerà il Marocco, che nella gara di oggi pomeriggio ha eliminato il Portogallo.

La nazionale di Deschamps dovrà fare molta attenzione al Marocco che ha eliminato anche la Spagna agli ottavi di finale.