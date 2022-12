Isco può arrivare in Serie A, ma non al Milan: rossoneri beffati

Tra i giocatori svincolati in giro ce n’è uno di grande livello, ossia, Francisco Román Alarcón Suárez, noto come Isco.

Cresciuto nel Valencia, si è consacrato nelle file del Malaga, ma è con il Real Madrid, dove ci ha giocato per ben nove anni che il fantasista spagnolo ha raggiunto l’apice della sua carriera.

Carriera fatta di alti e bassi, anche per via dei diversi infortuni che lo hanno costretto a non avere una certa continuità di rendimento, ma un livello tecnico di assoluto valore.

Salutate le Merengues alla fine della scorsa stagione, Isco si è accasato al Siviglia, ma senza fortuna. Infatti, dopo 19 presenze ed 1 solo gol in tutte le competizioni, risolve il contratto con la società.

La notizia ha fatto drizzare le antenne a tantissime squadre, nonostante Isco non sia più giovanissimo e nonostante lo stato di forma non sia più quello dei tempi migliori.

niente milan, isco proposto alla salernitana a zero

Calciomercato Milan Isco

Il Milan ha sempre seguito con molto interesse lo spagnolo, vista la sua duttilità in fase offensiva, ma a quanto pare sembra difficile vederlo con la maglia rossonera.

Stando a quanto appreso su Sportitalia, infatti, sembra che ci sia una suggestione di mercato che riguarda Isco e la Salernitana.

Infatti, secondo quanto appreso dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, l’ex Real Madrid, sarebbe stato proposto anche alla Salernitana.