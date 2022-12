Kessié ritorna al Milan? Le parole di Laporta non lasciano dubbi!

Franck Kessié non si è ambientato come pensava al Barcellona, motivo per cui da diverse settimane iniziano a circolare diversi rumors circa il suo possibile ritorno in Serie A.

In particolare, si parla dell’interesse di Inter, Napoli e anche di un possibile ritorno al Milan.

Foto: Getty Kessié Barcellona Milan Laporta

Kessié lascia il Barcellona a gennaio? Parla Laporta

A far chiarezza in merito ai diversi rumors di mercato sul possibile addio di Kessié nella finestra invernale di mercato, ci ha pensato il Presidente del Barcellona.

Joan Laporta, ha parlato ai microfoni di Barça TV, in occasione del brindisi con la squadra. Di seguito, le parole sull’argomento Kessié.

“Non voglio cedere nessuno, siamo contenti di tutti i nostri giocatori. Sono convinto che Kessié e Christensen saranno importanti nella seconda parte della stagione”.

Kessié resta a Barcellona almeno nella finestra invernale di mercato

Il Presidente del Barcellona ha confermato l’intenzione del club blaugrana di non cedere nessuno dei calciatori della rosa della prima squadra, durante la sessione invernale di mercato.

Lo scenario su Kessié potrebbe cambiare in ottica mercato estivo.