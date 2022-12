Calciomercato, Kessie può tornare in Italia: arriva la notizia sul Milan

Nella giornata di ieri c’è stato un importante incontro fra l’agente di Franck Kessie e la dirigenza del Barcellona per discutere del futuro del calciatore. Dopo aver lasciato il Milan in estate, l’ivoriano ha trovato poco spazio in questi primi mesi in Spagna e proprio per questo motivo non è da escludere una sua possibile partenza.

Si è discusso anche di un possibile ritorno al Milan negli ultimi giorni. Tuttavia, però, secondo quanto riportato dal Corriere Dello Sport nell’edizione odierna Kessie non tornerà in rossonero.

Inter e Napoli alla finestra

Il Milan avrebbe rifiutato l’idea di riportare a San Siro il centrocampista. Su di lui, però, è stato aggiunto che sia l’Inter che il Napoli sono pronti a far sul serio a partire già dall’inizio della sessione invernale di calciomercato.

Occhio anche agli interessi di alcuni club provenienti dalla Premier League. Ma ad oggi, però, il futuro di Franck Kessie è ancora un punto interrogativo e il ritorno in Serie A non è affatto da escludere.

