Il Milan cade in casa del PSV, rabbia Kjaer: “Così non va bene!”

Dopo le sconfitte con Liverpool ed Arsenal, il Milan di Stefano Pioli perde la sua terza amichevole consecutiva prima della ripresa della Serie A contro il PSV Eindhoven per 3-0.

Brutta prestazione per i rossoneri che non scendono mai in campo e si lasciano travolgere dagli uomini di Ruud Van Nistelrooy.

Le parole di Kjaer dopo PSV-Milan

Intervenuto ai microfoni di Sky al termine del match contro gli olandesi, Simon Kjaer, entrato a partita in corso insieme a Gabbia al posto di Tomori e Kalulu, ha analizzato la sconfitta del Philips Stadion:

Sulla partita:

Kjaer, Psv, Milan

“Non abbiamo giocato come volevamo, abbiamo commesso troppi errori tecnici. Abbiamo la necessità di migliorare entro il 4 gennaio. Non credo sia una questione di concentrazione o maturità, perché la squadra si stanno allenando bene. Nonostante questo, però, abbiamo perso le ultime tre amichevoli, e questa è una cosa da cambiare”.

Sul 2022 del Milan:

“Facciamo di tutto per portare a casa più punti possibili. Non dobbiamo dimenticarci che siamo il Milan e che abbiamo ancora tutto da giocarci. Lo scorso anno abbiamo vinto lo Scudetto e sono sicuro che i tifosi continueranno a sostenerci fino alla fine”.