Sogno infranto per Leao, il suo Portogallo si arrende alla favola Marocco

Da pochi istanti è terminata la sfida tra Marocco e Portogallo, vinta per 1-0 dalla formazione africana. Gli uomini di Regragui passano così in semifinale dove affronteranno la vincitrice tra Francia ed Inghilterra, incontro che andrà in scena questa sera alle ore 20:00 (dove saranno impegnati Theo Hernandez ed Olivier Giroud).

Dall’altra parte del tabellone invece la sfida sarà tra Croazia ed Argentina, le quali hanno eliminato rispettivamente Brasile e Olanda nelle partite disputate ieri.

Rafael Leao Marocco Portogallo

La gara di Leao

Rafael Leao, come accaduto nelle precedenti uscite, è subentrato nel corso della ripresa, insieme a lui anche Cristiano Ronaldo. L’attaccante del Milan è entrato subito in partita dando furore alle manovre offensive dei lusitani. Un apporto però inutile ai fini del risultato che ha condannato il Portogallo.

Marocco nella storia

Termina così l’avventura Mondiale di Rafael Leao e del Portogallo, avanza e scrive la storia il Marocco, che diventa la prima nazionale africana a raggiungere la semifinale del torneo più prestigioso per Nazioni.