Leao batte Barella e Milinkovic-Savic: primo in Serie A in una speciale classifica

Il 2022 è ormai alle porte e verrà ricordato da tutti i tifosi del Milan come un anno magico.

Lo Scudetto è tornato a Milano, lato del Naviglio rossonero, undici stagioni dopo l’ultima volta, proprio ai danni dei cugini, secondi a -2.

I meriti sono sicuramente globali, di un gruppo che non si è mai disunito e che, anzi, si è compattato l’ultimo mese di stagione, mettendo a segno un filotto di vittorie difficilmente pronosticabile.

Da Giroud a Pioli, da Tonali a Maignan. Tutti hanno rivestito un ruolo chiave. Rafael Leao, però, è stato il vero trascinatore della grande cavalcata Scudetto, giustamente premiato MVP della Serie A grazie ai suoi 11 gol e 10 assist.

Il portoghese si è anche piazzato al primo posto di una speciale classifica, quella degli assist forniti nel massimo campionato italiano nel 2022, inteso come anno solare.

Leao Milan Assist Serie A

Leao ha consegnato ai compagni ben 13 assist, per una media di 0.39 a partita. Una media superiore l’ha ottenuta solo Domenico Berardi, che in questa stagione, a causa di una lesione muscolare, ha racimolato pochi minuti. L’esterno italiano ha comunque totalizzato 11 assist, per una media di 0.48 a partita.

Al secondo posto Milinkovic-Savic, con 12 assist. Al quarto il centrocampista dell’Inter Barella con 11, e 0.32 di media.

In quinta e in sesta posizione due giocatori dell’Udinese, Pereyra e Deulofeu, con 10 assist. A 9 ci sono il terzino del Napoli Mario Rui e l’ex Milan Calhanoglu.