Rinnovo Leao, arriva la risposta della squadra sul possibile aumento!

Come da programma, nella giornata di ieri Rafael Leao, dopo aver goduto di qualche giorno di vacanza in più per aver partecipato al Mondiale, è tornato ad allenarsi a Milanello insieme ai compagni. Una bella notizia per Stefano Pioli che spera di ricevere presto novità positive anche sulla questione del rinnovo di contratto dell’attaccante portoghese. La volontà del club è quella di tenere il calciatore, e anche i suoi compagni di squadra, che pur di far restare Rafael con loro hanno stipulato un patto.

Leao Milan rinnovo squadra

La situazione rinnovo

Lo riporta questa mattina Tuttosport. Il Milan farà di tutto per convincerlo a firmare il prolungamento e per questo è disposto a mettere sul piatto ottenere l’ingaggio più alto possibile. Tutti sulla stessa direzione, club e calciatori, tutti vogliono tenere Leao. Il rinnovo di Leao non verrebbe visto dal gruppo squadra come un apripista per corse agli aumenti di stipendio. Questo perchè anche i compagni sanno benissimo l’importanza di Leao e quindi nessuno avrebbe da ridire se il Diavolo dovesse offrire una cifra intorno ai 7 milioni di euro per convincerlo a firmare il rinnovo.