Leao, rinnovo in bilico: in arrivo offerta da 90 milioni dalla Spagna

Una nuova ombra si avvicina a Rafael Leao. Secondo il quotidiano sportivo venezuelano El Nacional infatti, il presidente del Real Madrid Florentino Perez sarebbe intenzionato ad intavolare una trattativa per il talento portoghese.

Il presidente dei Blancos sarebbe pronto a offrire 90 milioni di euro per Rafael Leao che potrebbero addirittura aumentare se il portoghese non dovesse trovare l’accordo per il rinnovo con il Milan.

Il quotidiano sudamericano riferisce di contatti già avvenuti tra il numero uno delle Merengues e Jorge Mendes.

Da ricordare che appena un paio di giorni fa c’è stata un’apertura netta di Rafael Leao al rinnovo del contratto col Milan.

A rivelarlo è stato lo stesso rossonero, dopo l’ultima gara con la sua nazionale, intercettato da La Gazzetta dello Sport: “Il Milan e il contratto? Sono contento, orgoglioso, ora devo stare concentrato sul Mondiale, poi col Milan parlerò appena arrivo. Se ho voglia di firmare il contratto? Già prima di arrivare in Nazionale abbiamo fatto una riunione con Maldini, è stata positiva, quindi quando arriverò a Milano parleremo bene”.

Il futuro di Rafael Leao, quindi, sembra ancora tutto da scrivere.