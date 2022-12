L’intermediario che portò Giroud al Milan: “Mi fa ridere chi diceva fosse finito”

Vincenzo Morabito, l’intermediario che insieme a Michael Manuello ha confezionato nell’estate 2021 il passaggio di Olivier Giroud dal Chelsea al Milan, ha commentato così a Il Giornale il momento dell’attaccante rossonero. L’intermediario nell’intervista si è raccontato certo dello stato di forma di Giroud.

Le parole di Morabito

“Mi sorprendo di chi si sorprende di questo Giroud. Io che lo conosco da tanti anni non avevo dubbi sul fatto che sarebbe stato dominante anche al Mondiale. Olivier è sempre decisivo nelle grandi partite. Più si alza il livello e più lui si esalta. A suon di gol. Mi fanno ridere quelli che dicevano che era finito. Si vede che non lo conoscevano. Giroud fisicamente sta benissimo, molto meglio di tanti ragazzini. Può giocare tranquillamente almeno altri 2 anni a grandi livelli. È un professionista esemplare che cura il suo fisico con attenzione maniacale: dagli allenamenti all’alimentazione nulla è lasciato al caso. E come un buon vino più invecchia, più migliora…”. ha concluso Morabito.