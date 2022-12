Maignan non recupera, Sportiello a gennaio? Richiesta folle dell’Atalanta!

La situazione Mike Maignan preoccupa e non poco il Milan. Non sono ancora certi i tempi di recupero per l’infortunio dell’estremo difensore francese.

E proprio per questo motivo il club rossonero sta seriamente pensando di trovare un portiere già da gennaio, quando riaprirà la sessione di calciomercato.

Il nome più caldo è quello di Marco Sportiello, di proprietà dell’Atalanta. Il club rossonero avrebbe già trovato l’accordo con il portiere classe 1992, sulla base di un contratto triennale da circa un milione di euro.

Il calciatore, infatti, è in scadenza di contratto e firmerebbe con il Milan a partire dalla prossima stagione.

Marco Sportiello

Per cederlo a gennaio l’Atalanta chiede 7 milioni

Come detto, però, l’infortunio di Mike Maignan desta parecchia preoccupazione e il club rossonero vorrebbe tutelarsi già a gennaio con Marco Sportiello.

L’ostacolo per anticipare il colpo è l’Atalanta che per far partire a stagione in corso il proprio portiere avrebbe richiesto 7 milioni di euro, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

Una cifra spropositata per un calciatore che andrà in scadenza di contratto tra sei mesi e che, dunque, complica ulteriormente i piani del Milan