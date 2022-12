Maldini mette nel mirino due gioielli del Sassuolo: la notizia

Manca sempre meno all’inizio della sessione invernale di calciomercato.

I giocatori rossoneri si trovano in questo momento a Dubai dove svolgeranno un ritiro fino al 20 dicembre sotto gli ordini di Stefano Pioli. L’obiettivo comune rimane quello di lottare per lo Scudetto nella seconda parte di stagione ed andare avanti il più possibile in Champions League, dove negli ottavi di finale fronteggeranno il Tottenham.

Maldini e Massara stanno già lavorando da tempo per offrire al proprio mister dei rinforzi, soprattutto per il reparto offensivo.

Traoré obiettivo Milan

Maldini pensa a due gioielli del Sassuolo, la notizia

Secondo gli ultimi “Rumors” di mercato, Maldini è alla ricerca di due giocatori del Sassuolo.

Il primo corrisponde al nome di Hamed Traoré, nome che piace già da tempo in società. Il giocatore, a causa di un lungo infortunio, non ha giocato con continuità in questa stagione ma ha dimostrato nelle ultime uscite di essere in ottima forma.

Il secondo profilo è Armand Laurienté, vera e propria rivelazione di quest’inizio di stagione neroverde. Gol, assist, dribbling e potenza fisica: questo il biglietto da visita dell’ala francese classe1998. Resta una trattativa molto complicata da effettuare nell’immediato, più probabile a giugno, dove il Sassuolo chiederà non meno di 25 milioni di euro.