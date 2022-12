Marocco-Portogallo, le formazioni ufficiali: la scelta su Leao

Alle ore 16:00 italiane inizierà la gara tra Marocco e Portogallo, valevole per i quarti di finale del Mondiale 2022. Chi vincerà questo incontro affronterà in semifinale la vincitrice di Francia-Inghilterra, sfida che andrà in scena questa sera alle ore 20:00.

Rafael Leao Portogallo

Leao dalla panchina

Il commissario tecnico dei lusitani, Fernando Santos, ha deciso: Rafael Leao partirà ancora una volta dalla panchina, così come accaduto nelle quattro precedenti uscite. L’attaccante del Milan, da subentrato, ha comunque messo a segno due reti nelle sfide con Ghana (nella fase a gruppi) e Svizzera (agli ottavi di finale).

Non è da escludere quindi la possibilità di vedere Rafael Leao impiegato a gara in corso, specialmente qualora l’incontro dovesse finire ai tempi supplementari (e poi ai tiri di rigore) così come già accaduto in Brasile-Croazia e Olanda-Argentina nella giornata di ieri.

Marocco Portogallo, le formazioni ufficiali

MAROCCO (4-3-3): Bono; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiyat Allah; Amallah, Amrabat, Ounahi; Ziyech, En Nesyri, Boufal. Ct. Regragui

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Ruben Neves, Otavio, Bruno Fernandes; Joao Felix, Gonçalo Ramos, Bernardo Silva. Ct. Santos.