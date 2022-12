Mercato Milan, importanti novità sul futuro di Sportiello

In casa Milan il tema del secondo portiere è uno dei più delicati da diverso tempo a questa parte, visto che Mike Maignan ha sempre dovuto lasciare vuoti i pali della sua porta a causa di alcuni infortuni più o meno gravi.

In sostituzione di Mike ha sempre giocato Tatarusanu che non ha convinto del tutto l’ambiente Milan e il cui contratto scadrà nel 2023 e pare che non verrà rinnovato.

Proprio per questo i rossoneri hanno praticamente già concluso la trattativa per il nuovo vice Maignan che sarà l’attuale portiere dell’Atalanta Marco Sportiello.

Milan Portiere Sportiello

L’ex portiere della Fiorentina, dove tra l’altro ha lavorato con Pioli, firmerà molto presto il contratto.

Più precisamente nel mese di febbraio non appena sarà possibile firmare legalmente i nuovi accordi per gli svincolati di giugno.

Sportiello sarà quindi il nuovo “guardiano” dei pali rossoneri, e questa trattativa accontenta anche il tecnico rossonero Stefano Pioli che aveva chiesto un profilo come quello dell’attuale portiere bergamasco.

I dettagli del contratto arriveranno con il passare dei mesi e con l’inizio del mercato di gennaio.

Andrea Mariotti