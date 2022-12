Adli brilla col Lumezzane, ora il dilemma: permanenza o prestito

Il campionato del Milan è stato buono fino a questo momento anche se i rossoneri hanno perso qualche punto inaspettato per strada. Gli infortuni non hanno aiutato, ma, comunque, è stata una prima parte di stagione positiva. Infatti, è anche arrivata la qualificazione agli ottavi di Champions League contro il Tottenham. Il Diavolo, quindi, sarà pieno di impegni alla ripresa a gennaio e serviranno tutti gli interpreti per affrontare al meglio le tre competizioni.

Milan Adli stagione

Milan, Adli: permanenza o prestito?

Tra i giocatori impiegati meno da Stefano Pioli c’è sicuramente Yacine Adli. Il centrocampista francese arrivato in estate dal Bordeaux ha avuto poco spazio. Inoltre, non era presente nella lista Champions dei gironi e in campionato ha giocato solo 4 partite.

Eppure il pre-campionato sembrava essere stato positivo per lui, ma Pioli in questi primi mesi ha fatto scelte diverse. Contro il Lumezzane in amichevole, però, ha fatto vedere sprazzi del suo talento come in occasione del gol dell’1-1 quando ha fatto una bella serpentina.

Sono, ovviamente, amichevoli per ritrovare la condizioni che contano fino ad un certo punto. Il suo futuro, poi, deve ancora essere scritto e la sua permanenza non è certa così come il prestito. Vedremo cosa deciderà Pioli con la dirigenza-