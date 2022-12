Calciomercato, trattativa avanzata: può lasciare il Milan già a gennaio

Tiémoué Bakayoko, centrocampista francese, è ritornato al Milan dopo l’esperienza al Chelsea, in prestito biennale fino al 30 giugno 2023.

Negli accordi tra i Blues e i rossoneri è previsto l’obbligo di riscatto del cartellino del giocatore, per 17 milioni di euro, nel caso in cui il centrocampista collezionasse 15 presenze da almeno 45′ nella stagione in corso, 2022-2023.

Bakayoko, però, nel corso di questa stagione non ha mai messo piede in campo in gare ufficiali con il Milan di Stefano Pioli.

Proprio per questo motivo è molto probabile che durante la sessione invernale di calciomercato le strade del Milan e di Bakayoko si separeranno.

Milan Bakayoko Calciomercato

Bakayoko può salutare il Milan già a gennaio

Secondo quanto riportato da TMW sta proseguendo la trattativa per portare il francese all’Adana Demirspor di Vincenzo Montella.

Alla società turca piace molto il giocatore e vede in lui il centrocampista adatto per rinforzare quel reparto.

Bakayoko aveva scelto di tornare al Milan perché sperava in un ruolo da protagonista ma così non è stato, ecco perchè l’Adana fa leva sulla sua voglia di riscatto e vuole convincerlo a sbarcare presto in Turchia.

Tatiana Digirolamo