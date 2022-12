Sei qui: Home » Copertina » Tema rinnovi in casa Milan, non solo Leao: le ultime su Bennacer

Il Milan è tornato a pieno ritmo sotto la guida di Stefano Pioli, in attesa del ritorno dei vari nazionali. Oggi pomeriggio, nell’amichevole contro il Lumezzane, tra l’altro, il mister potrà contare sui vari Tonali,

Tomori e forse Kalulu.

Per quanto riguarda l’altro titolare del centrocampo rossonero, ossia Bennacer, invece, è rientrato alla base, ma sarà pronto nei prossimi giorni.

Milan-Bennacer: le ultime sul rinnovo

Getty Images, Bennacer, rinnovo, Milan

Proprio in riferimento a Bennacer, in casa Milan bisognerà capire che ne sarà di lui. Infatti, “attorno all’algerino, cruciale in questo momento per Pioli, c’è anche il forte interrogativo legato al rinnovo contrattuale: il Milan si muoverà su una cifra vicina ai quattro milioni, con l’aggiunta di bonus”, scrive questa mattina il Corriere dello Sport.

Il giocatore piace a diversi club inglesi, tra tutti l’Arsenal, il Liverpool e il Chelsea. Andrà in scadenza nel 2024, ma la firma sul prolungamento di contratto con i rossoneri per ora rimane sullo sfondo.

II cambio di procuratore avvenuto di recente, col passaggio a Enzo Raiola, ha rallentato un po’ le operazioni.

Secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera spera di poterlo blindare presto e fino al

2027, ma la trattativa deve ancora entrare nel vivo.