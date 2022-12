Calciomercato, torna di moda un top di Serie A: Maldini ci prova

Milan alle prese con il mercato, tra rinnovi e possibili acquisti. A tenere banco il prolungamento dei contratti di Leao e Bennacer, ma anche qualche possibile nome in entrata. I nomi più caldi restano quelli di Ziyech e Asensio, ma non è da escludere che il Milan possa tornare all’attacco prepotentemente per uno dei suoi obiettivi della scorsa estate…

Torna di moda Zaniolo, e il rinnovo non arriva

Come riporta La Gazzetta dello Sport, un giocatore che piace ai dirigenti rossoneri è Nicolò Zaniolo. Il centrocampista offensivo, già sondato da Maldini e Massara nella scorsa primavera, è in fase di stallo per quanto riguarda il rinnovo con la Roma. I giallorossi chiedono 60 milioni, ma con il passare dei mesi, e con il mancato rinnovo, questa cifra si può abbassare e il Milan può approfittarne. Zaniolo al momento non pensa all’addio. Infatti a Roma gode della fiducia di Mourinho e in particolar modo del popolo giallorosso, ma se comunque non dovesse arrivare l’offerta giusta per il rinnovo contrattuale, l’attuale 22 giallorosso potrebbe pensare a vestire la maglia rossonera.