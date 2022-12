Calciomercato, sfuma un obiettivo: il Milan ci riproverà a giugno!

Uno dei protagonisti di questo Mondiale è senza alcun dubbio Hakim Ziyech. Il fantasista del Chelsea, dopo un periodo in cui ha faticato molto, adesso è tornato ai suoi livelli standard.

Con il Marocco, Ziyech è pronto a giocarsi le semifinali contro la Francia. In chiave mercato, sopratutto in orbita Milan, però non sembrano arrivare delle notizie positive.

Il Milan non prenderà Ziyech a gennaio

Negli ultimi giorni si era parlato molto di un possibile ritorno di fiamma del Milan su Ziyech in vista di gennaio. Calciomercato.com, però, ha spiegato che i rossoneri non tenteranno l’affondo decisivo nelle prossime settimane. Pertanto, salvo sorprese, Ziyech rimarrà in Premier League al Chelsea.

Il Milan non si smuove dalla propria filosofia. Nella sessione invernale di calciomercato, infatti, i rossoneri sono pronti ad intervenire solo se strettamente necessario. Vedremo, dunque, cosa accadrà da qui fino a giugno e sopratutto se Maldini e Massara cercheranno di portare al più presto Hakim Ziyech in Italia.

