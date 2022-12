Milan, De Ketelaere titolare a Salerno: il nuovo ruolo!

È già successo sporadicamente al Milan. Ed era già successo in maniera continua al Bruges. Succederà nuovamente in rossonero. Charles De Ketelaere e quella maglia da centravanti. Le assenze di Origi, Ibrahimovic e quella molto probabile di Olivier Giroud, costringono mister Pioli a trovare una soluzione. Rebic però non ha convinto a pieno ed ecco perchè probabilmente ci sarà una chance dal 1′ per De Ketelaere in un ruolo da lui molto gradito, già fatto moltissime volte a Brugge.

De Ketelaere Milan Salernitana

De ketelaere centravanti, così in campo il milan a salerno

L’ipotesi è tornata d’attualità lungo il ritiro di Dubai, quando Pioli non ha fatto troppi giri di parole: “Charles prima punta? Possibile anche già dalle prossime partite, pensando ai tipi di avversari che incontreremo. Pochi dubbi quindi per Pioli, De Ketelaere ha bisogno di un riscatto e nella nuova posizione potrebbe esserci la svolta della stagione del belga.

Pochi dubbi per il resto della formazione. Tatarusanu in porta. Quartetto difensivo che sarà presumibilmente formato da Theo Hernandez, comunque da valutare, nel ruolo di terzino sinistro e Calabria che agirà a destra, mentre in mezzo dovrebbero esserci Kalulu e Tomori. La linea mediana del Diavolo, invece, dovrebbe essere affidata ancora una volta a Bennacer e Tonali. Nella trequarti campo dovrebbero giocare dal primo minuto Saelemaekers, Diaz e Leao, i quali avranno il compito di fornire palle goal all’unica punta De Ketelaere.