Il Milan è il club meno indebitato col Fisco: problemi per l’Inter

Accanto al fattore campo, si sa, c’è sempre da tenere d’occhio quello economico-finanziario. In particolar modo in un periodo come questo, con i club di Serie A che – chi più chi meno – devono fare i conti con le tasche non sempre piene.

Proprio oggi era fissata la scadenza entro la quale i vari club di Serie A dovevano versare al Fisco i tributi scaduti lo scorso 22 dicembre. A questo punto, si legge nella nota, ai club spetterà una decisione: se versare interamente i tributi sospesi o pensare alla rateizzazione.

Milan debiti Fisco

Debiti Fisco, Milan squadra meno indebitata

Tra i club che hanno debiti con il Fisco, quello che se la passa meglio di tutti è il Milan. I rossoneri devono versare soltanto 10 milioni di euro, ben 40 in meno rispetto all’Inter che suo malgrado primeggia in questa particolare classifica.

A riportare il dato è CalcioeFinanza.

Serie A, debiti Fisco: la classifica

Questa la classifica dei debiti delle squadre di maggior livello:

Inter 50 milioni di euro

Lazio 40 milioni di euro

Roma 38 milioni di euro

Juventus 30 milioni di euro

Napoli 25 milioni di euro

Fiorentina 15 milioni di euro

Milan 10 milioni di euro

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI