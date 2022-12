Milan, Ibrahimovic attore per un giorno? Spunta l’indizio social

Zlatan Ibrahimovic continua il suo lavoro personalizzato per tornare a disposizione di Pioli il prima possibile dopo la sosta.

Nel frattempo, l’attaccante svedese dopo l’esperienza da conduttore al timone di Striscia La Notizia, continua a cimentarsi anche nel mondo dello spettacolo.

Foto: Instagram Carlo Verdone

Ibrahimovic nelle riprese della Serie TV di Carlo Verdone

Zlatan Ibrahimovic ha partecipato nelle vesti di attore, alle riprese della seconda stagione della serie tv “Vita da Carlo“.

A renderlo noto, ci ha pensato direttamente l’attore Carlo Verdone, attraverso una bella dedica sui social al calciatore rossonero.

Carlo Verdone ad Ibrahimovic: “Persona umile e deliziosa, ho trovato un nuovo amico”

La dedica:

“Oggi per noi è un giorno lavorativo come gli altri. Ma un po’ speciale perché è atterrato da Milano Zlatan Ibrahimovic per recitare la sua posa. Persona deliziosa per umiltà, generosità e professionalità. Ci siamo conosciuti oggi per la prima volta e posso dire che ho un nuovo amico che spero di rivedere presto. Grazie ancora Zlatan per aver accettato il mio invito con slancio. Non è da tutti… E te ne sarò sempre grato. Ti auguro ogni bene. Un saluto a voi tutti. Buon otto dicembre“.