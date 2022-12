Gli chiedono del Milan: la risposta di Calhanoglu spiazza tutti!

In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, Hakan Calhanoglu ha avuto modo di svelare un dettaglio sulla sua ex squadra, ovvero il Milan.

Innanzitutto, il centrocampista dell’Inter ha parlato dell’imminente sfida di Supercoppa contro i rossoneri, prevista per il prossimo 18 gennaio:

Successivamente, gli è stato chiesto se si fosse pentito di aver lasciato il Milan, visto che poi nella passata stagione si è laureato campione d’Italia, proprio davanti all’Inter:

“Rispetto il Milan, ho un buon rapporto con Pioli, Maldini e Massara. Da gentiluomo ho fatto loro i complimenti per lo scudetto vinto nella scorsa stagione. Gli amici non hanno colori. Ma per me quello è il passato, ora penso solo all’Inter“.