Ritiro Milan, slitta ancora il rientro di Maignan: il sostituto può arrivare a gennaio

L’infortunio di Mike Maignan lo ha tolto dal rettangolo di gioco per moltissimo tempo e oltre che all’ultima parte di campionato pre sosta con il Milan lo ha costretto anche a saltare l’appena concluso mondiale del Qatar 2022.

Come ben sappiamo il Milan è ora impegnato con la Tournée a Dubai dove partecipano la moltitudine dei calciatori, e tra questi c’è anche Mike che però non ha preso parte alle prime due partite contro Arsenal e Liverpool per precauzione e per lo stesso motivo non parteciperà nemmeno al match contro il PSV.

Milan infortunio Maignan

Nonostante tutte le precauzioni e l’attenzione del caso il processo di recupero di Mike non sembra andare per il meglio.

Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe un nuovo problema per il portiere francese del Milan alle prese con il recupero dall‘infortunio al polpaccio, è bene però specificare che non si tratta di una ricaduta.

A causa di questo recupero lento il Milan starebbe pensando di anticipare già a gennaio l’arrivo di Marco Sportiello dell’Atalanta, bisogna però trovare prima un accordo con la compagine bergamasca.