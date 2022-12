Ritiro Milan, un rossonero si allena ancora a parte: le ultime

Il Milan ha ripreso a lavorare, e per continuare al meglio la propria preparazione fisica, in vista della ripartenza del campionato, ha scelto di passare il ritiro invernale a Dubai.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Charles De Ketelaere è atterrato a Dubai in tarda serata e ha raggiunto subito il ritiro dei rossoneri, dove insieme a Davide Calabria, sono rientrati parzialmente in gruppo.

Milan Messias Allenamento

Ritiro Milan, le condizioni di Messias

Si tratta, invece di un affaticamento muscolare per Messias, anche oggi, infatti, non ha preso parte alla sessione di allenamento con il resto della squadra, la sua situazione sarà monitorata giorno per giorno.

A migliorare, invece, sono le condizioni di Mike Maignan, il portiere del Milan ha prima lavorato in palestra e poi sul campo. Il suo rientro, ovviamente, sarà graduale, non a caso, anche oggi non ha forzato la mano, ci vuole prudenza.

Pioli, spera di recuperare tutti i suoi giocatori entro il 4 gennaio, quando il Milan affronterà, la Salernitana, durante la prima gara di ripresa dalla sosta del Mondiale.

Tatiana Digirolamo