Il nuovo arrivato in Serie A lancia un messaggio al Milan: “Contento che accada contro i rossoneri”

Il Milan tornerà a giocare in campionato mercoledì 4 gennaio 2023 contro la Salernitana fuori casa. Nonostante il mercato sia ancora chiuso la squadra campana ha già piazzato il primo colpo della sessione invernale: Guillermo Ochoa, storico portiere del Messico.

Ochoa carico per il Milan: “Avrò una motivazione in più”

Nella giornata di ieri il neoacquisto della Salernitana, Guillermo Ochoa, ha espresso le seguenti parole in conferenza stampa sul proprio debutto proprio contro il Milan di Stefano Pioli:

“Milan? Deve essere una motivazione aggiuntiva, io sono contento di esordire contro un avversario di livello internazionale come il Milan. Ci teniamo molto a iniziare bene l’anno, ma nel nostro stadio possiamo toglierci tante soddisfazioni. Gioco nel campionato migliore del mondo, sono felicissimo di indossare la maglia granata“.

Milan Ochoa Salernitana

Ochoa, debutto contro il Milan: la carriera del portiere messicano

Guillermo Ochoa è un portiere messicano classe 1985, passato alla Salernitana dal CF America, squadra messicana. In carriera ha giocato per varie squadre europee come l’Ajaccio, il Malaga, il Granada e lo Standard Liege.

Giacomo Pio Impastato