Rinnovo Leao, Pioli rassicura i tifosi del Milan: l’ha detto in diretta

Continua a tener banco in casa Milan la situazione legata al futuro di Rafael Leao. Come ben sappiamo, il calciatore portoghese ha il contratto in scadenza nel 2024 e ad oggi non è stato ancora raggiunto un accordo per il rinnovo.

Su Leao, ovviamente, la concorrenza è tanta. Sono tanti i top club europei, tra cui anche il Real Madrid, pronti a far sul serio pur di strappare il talento portoghese dal Milan e dalla Serie A.

Pioli Milan Leao

Le parole di Pioli sul futuro di Leao

Durante l’ultima puntata del Club, svoltasi a SkySport, del futuro di Leao ne ha parlato nientemeno che Stefano Pioli. Il tecnico dei rossoneri ha voluto rassicurare tutti i tifosi facendo il punto della situazione rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“Leao che fate? Due cose sono sicure: che stia bene con noi e che Paolo, Rafa e la proprietà stanno parlando. Aspettiamo buone notizie. Stiamo bene insieme, sta bene con i suoi compagni, sta bene a Milano”.

Nicola Morisco