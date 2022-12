Pioli e Maldini da applausi, nuovi premi in casa Milan

Quella che si sta per concludere è stata sicuramente un’annata storica per il Milan. I rossoneri in questo 2022 sono tornati a vincere lo scudetto, ma anche in Champions League fino a questo momento son riusciti a dire la loro.

Si dice che alla fine il duro lavoro ripaga sempre. E così ovviamente sarà anche per il Milan, Stefano Pioli e Paolo Maldini. Per il club, per il tecnico e per il dirigente, infatti, sono in arrivo dei nuovi premi.

Al Festival del calcio verranno premiati Pioli e Maldini

Come riportato da ANSA, lunedì 19 dicembre si terrà l’undicesima edizione del Festival del calcio italiano dove verranno premiati il miglior club, i migliori calciatori, giornalisti, arbitri, tecnici e dirigenti. L’evento è stato già presentato a Salerno e ancora una volta il Milan sarà protagonista della cerimonia.

Sono ben tre i premi che il club rossonero si porterà a casa: Pioli verrà eletto come “miglior allenatore”, Maldini invece come “miglior dirigente” e infine c’è proprio il Milan che verrà riconosciuto come il miglior club italiano dell’anno.

Nicola Morisco