Il Milan si allena a Dubai, buone notizie per Pioli: torna in gruppo un infortunato

Nella giornata odierna il Milan ha cominciato ad allenarsi al Dubai Police Club Stadium per proseguire la preparazione in vista del ritorno in campo a gennaio. Come ben sappiamo, infatti, i rossoneri daranno il via al 2023 subito con la trasferta ostica di Salerno.

Come riportato da acmilan.com, oggi però Stefano Pioli ha riaccolto nuovamente in gruppo una pedina importante del suo reparto offensivo che mancava dall’1 ottobre, quando si infortunò contro l’Empoli: stiamo parlando di Saelemaekers.

Milan Saelemaekers Pioli

Saelemaekers e non solo, le ultime sugli infortunati

Oltre a Salemaekers sono tornati in gruppo anche Bakayoko e Bennacer, rientrati dalle vacanze. Inoltre, è stato aggiunto che hanno svolto un lavoro differenziato i vari infortunati e non solo: ci riferiamo a Brahim Diaz, Messias, Calabria, Ibrahimovic, Florenzi e Maignan.

Domani il Milan svolgerà una doppia seduta d’allenamento, una la mattina mentre l’altra nel pomeriggio, per preparare al meglio anche la prima amichevole contro l’Arsenal che, ricordiamo, si terrà il 13 dicembre.

