Rimonta Scudetto, Pioli suona la carica: lo ha detto sul Napoli

La pausa per i mondiali del Qatar è quasi terminata e tra una settimana ricomincerà il campionato di Serie A con il Milan che dovrà continuare la sua rincorsa al Napoli capolista che ha dato l’impressione di non sbagliare un colpo nella prima parte di campionato.

La rincorsa per i rossoneri del mister Stefano Pioli comincerà a Salerno dove i rossoneri saranno di scena alle 12:30 di mercoledì 4 gennaio contro la Salernitana di Davide Nicola in una trasferta piena di insidie.

La rincorsa al Napoli sarà lunga e difficile, ma i rossoneri hanno il dovere di crederci e il primo che crede in questa rimonta è Stefano Pioli che ha rilasciato di recente un’intervista a “I re del calcio” che andrà in onda il 29 dicembre alle 23.45 su Italia Uno, dove il tecnico emiliano si è esposto sul possibile recupero.

Milan Pioli Scudetto

Rimonta scudetto, la carica di Pioli

Sportmediaset ha riportato alcune anticipazioni dove si parla dello scudetto della scorsa stagione e della rimonta ai partenopei.

Queste sono state le parole del tecnico emiliano riguardo il trionfo dello scorso maggio:

“È chiaro che siamo arrivati a questa prestigiosa vittoria in anticipo rispetto ai tempi perché la volontà del club era quella di investire su giocatori soprattutto giovani, quindi magari ci aspettavamo di arrivare a vincere un po’ più tardi, invece noi siamo riusciti quasi subito quindi è chiaro che per me e per noi il 2022 è stato un anno veramente importante e pieno di soddisfazioni”.

Così invece si è espresso sulla rimonta e sulla squadra guidata da Spalletti:

“Bisogna pensare che si può ancora vincere il campionato, questo nel modo più assoluto. Poi è evidente che se il Napoli continua così può fare 100 punti e allora bisogna fargli i complimenti, ma noi dobbiamo pensare a fare tanti punti. L’anno scorso ne sono serviti 86, forse quest’anno potrebbero servirne addirittura di più. Ci sono ancora 69 punti a disposizione, sono tanti ma dobbiamo cominciare a pedalare forte e dobbiamo sicuramente crederci”.