Milan, quanti dubbi per la Salernitana: a rischio anche Theo e Giroud?

Il Milan continua il lavoro a Milanello per preparare al meglio la sfida del 4 gennaio contro la Salernitana. Pioli sarà alla presa con una vera e propria emergenza, tra infortuni e calciatori reduci dalla finale mondiale, sono ancora molti i rossoneri in dubbio per la sfida. La Stampa nell’edizione odierna si sofferma in particolar modo sulla probabile formazione.

Milan infortuni Salernitana

Milan, chi in campo il 4 gennaio?

Giroud e Theo ci provano. Maignan e Origi ai box. I due francese, reduci dalla finale persa al Mondiale, avranno ancora qualche giorno di vacanza e sono attesi a Milanello il 30 dicembre, dunque dovrebbero fare in tempo ad essere convocabili per il primo match ufficiale del 2023 del Diavolo. Intanto, c’è attesa per capire quando potranno tornare in campo Maignan e Origi, entrambi alle prese con problemi muscolari. Sarà quindi emergenza vera e propria in attacco. Da capire se Pioli schiererà il solito Rebic, vero e proprio jolly offensivo rossonero o De Ketelaere messo falso nuevo, posizione che ricopriva abitualmente al Club Brugge.