Milan, rinnovo di Leao più vicino? La notizia che fa sognare i tifosi rossoneri

La questione del rinnovo di Rafael Leao tiene banco da mesi in casa Milan. La Gazzetta dello Sport di questa mattina ha evidenziato gli scenari per il futuro del gioiello portoghese.

Se il Portogallo dovesse essere eliminato, c’è una possibilità che il 17 del Milan raggiunga la squadra direttamente nel ritiro di Dubai, lì dove saranno presenti anche Maldini e Massara.

Rinnovo Leao, si entrerà nel vivo a Milano

Leao Milan Rinnovo

Se invece Leao dovesse andare avanti è possibile che i dirigenti rossoneri si rechino in Qatar per un primo approccio. Sicuramente la trattativa entrerà nel vivo una volta rientrati tutti a Milano.

Oltre a club e giocatore c’è da tenere in considerazione l’agente Mendes, l’avvocato Dimvula e il padre Antonio Leao che sembra avere le idee molto chiare.

Se non ci fosse nessuno oltre a Leao e il Milan è probabile che l’accordo sarebbe già stato raggiunto dato che il giocatore ha sempre manifestato il suo legame con il Milan e la volontà di rimanere in rossonero.

Il rinnovo garantirebbe a Leao uno stipendio che in questo momento al Milan può vantare solo Ibrahimovic. Una scelta non facile, per un club che punta sulla sostenibilità finanziaria ma che vuole blindare il proprio gioiello.

Sullo sfondo il Real Madrid, che punta ad assicurarselo gratuitamente nel caso in cui andasse in scadenza nel 2024.