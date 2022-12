Futuro Dest, Milan quasi convinto: la cifra da sborsare per il riscatto

Il Milan in attesa di tornare all’opera per la stagione in corso, interrotta dai Mondiali in Qatar, si gode le performances dei suoi giocatori con le rispettive nazionali.

I rossoneri partiti per il Qatar sono: Sergino Dest, Simon Kjaer, Fodé Ballo-Touré, Charles De Ketelaere, Rafael Leao, Theo Hernandez, Olivier Giroud

I primi, però, quattro sono stati eliminati con le rispettive nazionali, ma ciò non toglie che qualcuno di loro abbia fatto un ottimo Mondiale.

È il caso di Dest, reduce da un Mondiale assolutamente positivo nonostante l’eliminazione degli USA negli ottavi di finale.

Milan, servono 20 milioni per il riscatto di Dest

Getty Images, Dest, Usa, Milan

In casa Milan hanno potuto apprezzare l’ottimo Mondiale svolto da Sergino Dest, titolarissimo degli USA sulla fascia destra.

I rossoneri sperano che il terzino americano, di proprietà del Barcellona e in prestito a Milano, sperano che continui a far bene anche con il club.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, i rossoneri potrebbero fare un possibile investimento a fine stagione, sempre che il giocatore convinca pienamente e continui su questa scia.

Maldini e Massara dovrebbero sborsare 20 milioni per il cartellino del calciatore, prezzo fissato ad agosto con il Barcellona per il riscatto.