Ritorni dalle nazionali e amichevoli di lusso: le ultime sul ritiro a Dubai del Milan

Come riportato da Tuttosport, domani il Milan volerà negli Emirati Arabi Uniti per preparare, nei prossimi dieci giorni, la seconda parte di stagione. Un momento importante per riabbracciare chi è stato in Qatar e misurarsi con squadre di alto livello europeo.

Ritiro Milan: chi rientra dalle Nazionali

Nello specifico torneranno alla spicciolata tutti quelli che sono stati eliminati prima del tempo. Il 13 sarà la volta di Charles De Ketelaere che con il Belgio non è andato oltre i gironi.

Non ha superato la fase a gruppi nemmeno la Danimarca di capitan Simon Kjaer: il danese raggiungerà i suoi compagni negli Emirati il giorno 15 dicembre.

Dest Milan USA

L’ultimo ad arrivare, per gli ultimissimi giorni di ritiro, sarà Sergino Dest eliminato con gli Stati Uniti agli ottavi di finale dall’Olanda dopo aver disputato un buon Mondiale.

Milan, previste due sfide con Arsenal e Liverpool

I rossoneri, che saranno negli Emirati dal 10 al 20 dicembre, giocheranno due partite contro avversari di livello internazionale: il 13 contro l’Arsenal e il 16 contro il Liverpool.

Il Milan avrà bisogno di tutti i suoi effettivi e di una forma smagliante se da gennaio in avanti vorrà dare la caccia al Napoli e agli altri obiettivi stagionali.