Nuovo regolamento per le divise in Serie A: cambia tutto sulle seconde maglie

Spunta il nuovo regolamento per le divise da gioco per i club di Serie A che sarà introdotto nel 2023/24, a riportare la notizia calcioefinanza.it.

Le novità più importanti riguardano le divise da trasferta, per le quali è «preferibile la predisposizione anche di opzioni monocolore, […] laddove le stesse prevedano colori diversi tra loro per maglia, pantaloncino e calzettoni. Quest’ultima disposizione diventerà obbligatoria a partire dalla stagione sportiva 2024/25» si legge sul regolamento.

Dunque, a partire dalla prossima stagione, i club dovranno prevedere per i kit fuoricasa dei completi a tinta unita, per facilitare le combinazioni di colore, in campo, con le formazioni avversarie.

A cambiare saranno anche le divise per i portieri, infatti dovranno essere almeno tre e dovranno avere un colore che sia in contrasto tra loro e con le divise dei calciatori.

Milan Seconda Maglia Regolamento

Per concludere, il nuovo regolamento fa riferimento anche agli elementi decorativi, che potranno rappresentare lo stemma o parte di esso, il nome, il soprannome o l’abbreviazione della società, o un simbolo ad essa riconducibile.

Gli elementi non dovranno includere lettere, numeri o combinazioni, non dovranno rappresentare o richiamare in alcun modo marchi e/o prodotti commerciali, dovranno essere realizzati tono su tono, jacquard o embossing e non dovranno compromettere la predominanza cromatica della divisa da gioco.

Tatiana Digirolamo