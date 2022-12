Milan-Liverpool, Mirante sicuro: “È stato un test importante”

Antonio Mirante, intervenuto ai microfoni di Milan Tv, ha commentato la sconfitta contro il il Liverpool per 4-1 nella Dubai Super Cup. Queste le sue parole:

Su Mihajlovic:

“Parlo anche a nome dei miei compagni e ci teniamo a fare le condoglianze alla famiglia. Purtroppo non ho avuto la fortuna di essere allenato da lui, ma senza dubbio è una grossa perdita per il calcio. Era un uomo di grande spessore al quale tutti volevano bene. Oggi è un giorno triste”.

Sul match:

“È stato un test importante. Loro sono sicuramente più avanti di noi nella preparazione in quanto giocheranno già tra 10 giorni. Noi ne abbiamo approfittato per mettere minuti nelle gambe e per dare spazio a qualche giovane della Primavera che meritava questa opportunità. Ci servirà per arrivare pronti al match con la Salernitana del 4 gennaio”.

Sui calci di rigore:

“Questa competizione è particolare perché anche se il match non termina in parità, poi si va lo stesso ai rigori. A principalmente interessa della partita che ho disputato, perché era da tanto che non giocavo 90 minuti ed è questo che mi spinge a lavorare tutti i giorni anche alla mia età”.