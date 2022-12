Mudryk il sostituto di Leao? Parla il ds dello Shakhtar

Il Milan di Stefano Pioli si accinge a riprendere il suo cammino in Serie A nel match del prossimo 4 gennaio contro la Salernitana di Davide Nicola in quel dell’Arechi di Salerno dove lo scorso anno i rossoneri riuscirono a strappare un magro pareggio per 2-2 grazie ad una rete di Ante Rebic.

Nel corso della pausa per il mondiale 2022 si è molto parlato della situazione attorno a Rafael Leao e al suo rinnovo di contratto che stenta ad arrivare a causa di alcune vicissitudini legate alla cifra dello stipendio e del pagamento della multa allo Sporting Lisbona.

Il Milan rischia quindi di perdere uno dei pezzi più pregiati e proprio per questo la dirigenza dovrà iniziare a guardarsi intorno a causa appunto della possibile partenza di Rafa e uno dei nomi più apprezzati da Maldini e Massara è quello di Mychajlo Mudryk, giovanissimo talento classe 2001 dello Shakhtar.

Milan Mudryk Calciomercato

A proposito di questo trasferimento si è espresso l’agente del calciatore che ha parlato a TvPlay su Twitch:

“Si sono interessati in tanti indirettamente a Mudryk, senza un’offerta ufficiale. Telefonate ce ne sono state tante. Credo che ad oggi le squadre italiane facciano fatica a prendere un profilo del genere, sia per quanto vale sia per la mancanza di coraggio nell’investire su un profilo così. Magari poi vendono bene Leao, capiscono che Mudryk ha un talento importante e proveranno a prenderlo”.

Andrea Mariotti