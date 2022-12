Ochoa giocherà contro il Milan: accordo raggiunto

Si avvicina a grandi falcate il ritorno del campionato di Serie A, e la prima partita del 2023, che per il Milan sarà il 4 gennaio in quel dell’Arechi di Salerno dove i rossoneri se la vedranno contro la Salernitana di Davide Nicola.

I campani stanno giocando un grande campionato e sono ampiamente fuori dalla zona retrocessione, e che stanno esprimendo un gran bel calcio.

Ora è arrivato un altro rinforzo di caratura mondiale per i granata, sta infatti per arrivare a zero Guillermo Ochoa.

Ochoa-Salernitana, il portiere a disposizione con il Milan

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio Salernitana e Ochoa sono in trattative avanzate per firmare il portiere messicano, che sarà svincolato dal 31 dicembre, per lui pronto un contratto fino a giugno 2023 con opzione per un’altra stagione.

Il portiere messicano, che ha da poco concluso il mondiale, sarà in Italia giovedì e si metterà a disposizione della squadra a partire dalla prima partita dell’anno.

