Pareggio in pochi minuti: il commento di Pato fa infuriare gli argentini! (FOTO)

Questo pomeriggio in Qatar sta andando in scena l’ultimo atto di un Mondiale che sta tenendo i tifosi col fiato sospeso fino al fischio finale.

Protagonista indiscusso della competizione è stato Leo Messi, trascinatore della sua Argentina dalla prima fino all’ultima partita, perché ha segnato quasi in tutte le gare, ad eccezione di quella disputata contro la Polonia.

Il secondo gol segnato dall’attaccante sembrava sarebbe stato quello decisivo per la vittoria della nazionale, perché arrivato quasi alla fine del secondo tempo supplementare.

Dopo un 2-0 siglato Messi–Di Maria che sembrava avesse ormai assegnato una proprietaria alla coppa, è arrivato infatti il pareggio della Francia grazie ad uno strepitoso Kylian Mbappé, autore poi della rete dell’incredibile 3-3.

Mbappé Hernandez Francia

Finale Qatar, Pato e quel commento contro l’Argentina

Non sono mancate, come previsto, le reazioni sui social di protagonisti e non del mondo dello sport.

L’ex calciatore del Milan Alexandre Pato, ad esempio, ha commentato ironicamente sul proprio profilo Twitter il pareggio firmato da Mbappé alla fine dei tempi regolamentari, che ha spedito le formazioni dritte ai supplementari.

“Hahahahahahahahaha” ha scritto l’attaccante brasiliano, attualmente svincolato, che ha letteralmente fatto infuriare i tifosi argentini.

Gabriella Ricci