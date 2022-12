Sei qui: Home » News » Poli cuore rossonero: parole da brividi per il Milan

Intervistato da tuttoB.com, Andrea Poli, centrocampista del Modena, ha parlato, tra le altre cose, anche della sua parentesi al Milan. Queste le sue parole:

“La Sampdoria è una società a cui sono molto legato, mi ha fatto crescere nella Primavera e sono stato molto bene in quei 4 anni; per me giocare a Marassi e vestire quella maglia ha rappresentato qualcosa di unico. A Bologna indossare la fascia di capitano è stata la realizzazione di un obiettivo che avevo fin da giovane”.

Poli: “Giocare al Milan è stato un sogno”

L’ex centrocampista rossonero ha aggiunto:

“Ho giocato in squadre importanti in questi 14 anni. Il Milan in particolare, è stato un sogno perché da sempre è la mia squadra del cuore. Lo scrissi anche nel mio primo tema alle elementari: ‘Vorrei giocare con la maglia del Milan’.

Ho sempre voluto giocare in Serie A e sono riuscito a farlo per gran parte della mia carriera. Detto ciò, avevo bisogno di stimoli e di trovare un ambiente che mi desse la gioia di giocare a calcio: sono a Modena per questo”.