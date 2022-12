Preoccupa Maignan, il Milan ha una soluzione

Il numero uno del Milan, Mike Maignan, è ormai da diversi mesi lontano dal terreno di gioco. I rossoneri per la maggior parte dei match si sono affidati a Tatarusanu, visto l’infortunio che ha colpito l’estremo difensore francese (costretto anche a saltare il Mondiale).

Negli ultimi giorni si sono susseguite notizie contrastanti sul ritorno in campo dell’ex Lille. Quando sembrava quasi scontato un suo impiego già nelle prime uscite di gennaio è calato un pessimismo che ha portato il club rossonero a fare le sue valutazioni.

Mike Maignan Milan

Il Milan anticipa Sportiello?

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nei prossimi giorni Maignan sarà sottoposto a nuovi esami strumentali. Qualora questi dovessero dare un riscontro negativo il Milan potrebbe accelerare le operazioni per l’arrivo di Marco Sportiello.

Il tutto dipenderà dai tempi di recupero dell’estremo difensore, protagonista assoluto dell’ultimo scudetto del Diavolo. Il calciatore di proprietà dell’Atalanta era stato identificato come profilo per sostituire Tatarusanu al termine della stagione. I prossimi giorni saranno decisivi per scoprire il futuro della porta rossonera.