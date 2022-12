Sei qui: Home » News » Radovanovic sul Milan: “Molto rispetto per loro, l’anno scorso abbiamo capito una cosa”

Mentre il Mondiale si avvia ormai verso il suo penultimo atto, le squadre di Serie A riprendono la loro preparazione in vista della seconda parte della stagione.

La ripresa è fissata per il prossimo 4 gennaio, quando il Milan, attualmente in ritiro a Dubai, sarà ospite della Salernitana per la prima di campionato dopo la sosta.

Proprio in vista del match contro i rossoneri, il difensore della Salernitana Ivan Radovanovic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Milan Serie A Campionato

Radovanovic non ha dubbi: l’ha detto su Salernitana-Milan!

Direttamente dal ritiro della squadra campana in Turchia, il giocatore ha elogiato così i ragazzi di Pioli: “Ho molto rispetto verso il Milan, la squadra che ha vinto l’ultimo scudetto. Lo scorso anno col Milan abbiamo capito che si poteva fare, poi giocando in casa davanti al nostro pubblico è sempre tanta roba“.

“Nella pausa ho staccato molto, spero per essere salvo il primo maggio. Se ci salveremo a 4-5 partite dalla fine, chissà magari potremmo raggiungere anche qualche altro obiettivo” ha poi aggiunto sugli obiettivi del proprio club.

Gabriella Ricci