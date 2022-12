Quando Pioli e il Milan potranno avere a disposizione Calabria e Maignan? C’è la data!

Il Milan, alla ripresa del campionato, potrà contare finalmente su alcuni giocatori che erano fermi per infortunio come Zlatan Ibrahimovic, Alexis Saelemaekers, Davide Calabria e Mike Maignan.

Quando rientrano Calabria e Maignan

Il capitano rossonero e il portiere francese dovrebbero essere a disposizione di mister Stefano Pioli già dalla ripresa il 4 gennaio contro la Salernitana. Nonostante siano stati convocati per la tournée a Dubai, non è certo che possano trovare minuti, ma allo stesso tempo non è da escludere. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Calabria Maignan Recupero

I convocati di Pioli per il ritiro di Dubai

Portieri: Maignan, Tatarusanu, Mirante, Jungdal.

Difensori: Kjaer, Tomori, Kalulu, Gabbia, Thiaw, Calabria, Florenzi, Bakoune, Simic, Bozzolan.

Centrocampisti: Tonali, Bennacer, Vranckx, Krunic, Bakayoko, Adli, Brahim Diaz, Pobega, Saelemaekers.

Attaccanti: Ibrahimovic, De Ketelaere, Lazetic, Messias, Origi, Rebic, El Hilali.

Tra i convocati figurano anche cinque giocatori della Primavera. Il portiere Jungdal, il trio difensivo composto dal classe 2006 Bakoune, dal nuovo acquisto Simic e da Bozzolan, per poi chiudere con Lazetic che in Primavera fa spettacolo ed El Hilali.