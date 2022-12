Rinnovo Leao, un aspetto gioca a favore del Milan: la situazione

Il Milan è da tempo in trattativa con Rafael Leao per il rinnovo del contratto. La speranza era di chiudere la trattativa prima del Mondiale ma così non è stato, anche se il talento rossonero non sta trovando molto spazio con la nazionale portoghese diventando una riserva di lusso.

Rinnovo Leao, il Milan può esserne felice

Di questa situazione potrebbe goderne il Milan, anche se Leao ha già segnato due goal da subentrato e il Portogallo è una delle candidate per la vittoria finale, cosa che potrebbe far salire di molto il valore dell’ala portoghese.

Rinnovo Leao Milan

Il Milan aveva già offerto 6 milioni al giocatore con la possibilità di salire a 7 milioni stagionali, offerta che però non ha fatto raggiungere l’accordo con Rafael Leao.

Rinnovo Leao, il Milan pensa all’ultimatum

Dopo i vari casi di addii a parametro zero degli ultimi anni è lecito pensare, come riporta calciomercato.com, che il Milan decida di porre un ultimatum all’entourage del giocatore per il rinnovo: il termine del mercato di gennaio.

Nel caso in cui il rinnovo non dovesse arrivare entro questa data il Milan allora possibilmente sarà disposta a cederlo, magari proprio al Chelsea, fortemente interessata a Leao da tempo e con uno scambio con Ziyech che porterebbe una grande quantità di denaro nelle casse rossonere e un obiettivo di mercato.

Giacomo Pio Impastato