Salernitana-Milan, guaio per Nicola: infortunio in allenamento per un titolare

Manca ormai sempre meno alla ripresa della Serie A e la Salernitana di Nicola è già al lavoro per farsi trovare al meglio in vista della sfida contro il Milan allo Stadio Arechi il 4 gennaio 2023 alle ore 12:30.

Il club granata nelle prossime ore partirà per la Turchia, dove affronterà qualche amichevole per ritrovare la miglior condizione fisica. Questi i convocati del tecnico del club campano:

Portieri: Fiorillo, Micai, Sorrentino;

Difensori: Bradaric, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Motoc, Pirola, Sambia, Sy;

Centrocampisti: Bohinen, Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Kastanos, Iervolino, Maggiore, Radovanovic, Vilhena;

Attaccanti: Bonazzoli, Botheim, Kristoffersen, Orlando, Valencia.

Salernitana, infortunio per Sepe in allenamento

Tra i 26 convocati di Nicola non è presente Luigi Sepe, il portiere è alle prese con un risentimento muscolare al polpaccio destro rimediato nell’allenamento di oggi e non partirà per il ritiro in Turchia. Questo il comunicato della Salernitana:

Salernitana, infortunio, Sepe

“Nel corso dell’allenamento odierno Luigi Sepe ha riportato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Nelle prossime 48 ore verranno effettuate ulteriori indagini strumentali”.

Soltanto in seguito agli esami strumentali, dunque, sarà possibile capire l’entità dell’infortunio del portiere granata ed il suo eventuale recupero in vista della sfida contro il Milan alla ripresa del campionato.