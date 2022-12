Calciomercato Milan, Maldini sfida l’Inter e si prepara al colpo di gennaio

Ormai mancano pochi giorni alla riapertura del calciomercato invernale, infatti Lunedì 2 gennaio 2023, si aprirà definitivamente la sessione invernale.

Gennaio sarà sicuramente un mese pieno di trattative che potrebbe vedere i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara impegnati in una serie di operazioni, in entrata e in uscita.

Molto importanti saranno sicuramente le condizioni di Mike Maignan, purtroppo le condizioni del polpaccio sinistro del portiere rossonero, al momento, destano qualche preoccupazione nell’ambiente rossonero, quindi potrebbe non essere escluso l’arrivo di un sostituto nei primi giorni del nuovo anno.

Sommer Milan Inter

Maldini sfida l’inter

Diversi sono i nomi che vengono affiancati al Milan, ma secondo quanto riportato dal sito web calciostyle.it e in un video, dal giornalista sportivo, Carlo Pellegatti, sul proprio canale ufficiale YouTube, sembra che il Milan abbia messo gli occhi su Yann Sommer.

Classe 1988, portiere svizzero, che dal 2014 gioca con il Borussia Mönchengladbach. L’estremo difensore, tra l’altro, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023.

Su Sommer, però, la concorrenza è molto alta, il portiere, infatti , piace al Bayern Monaco, che deve sostituire l’infortunato Manuel Neuer, out fino a fine stagione, ma piace anche ad un’altra big di Serie A, si tratta dell’Inter, che è alla ricerca di un erede per Samir Handanović.

Tatiana Digirolamo